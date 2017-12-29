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Yeni arabulucu aranıyor

SELVA ÜNAL Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017
Yeni arabulucu aranıyor
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda ABD, ile ilgili oylanan tasarıda ret oyu kullanarak, - ihtilafında tarafsızlığını yitirdi. ABD'nin bu hareketini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bundan sonra taraf olan Amerika'nın artık İsrail ile Filistin arasında arabuluculuk yapması söz konusu olamaz" açıklaması, akıllara İsrail-Filistin ihtilafında hangi ülkelerin güvenilir arabulucu olacağını getirdi.
İki devletli çözüm için güvenilir arabulucu olarak Çin ve Japonya öne çıkıyor. Çin, barış sürecini desteklediğini belirterek arabulucu olmaya hazır olduğunu ifade etti. Japonya da arabulucu olabileceğini ifade etti. Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, dün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Kono, Japonya'nın iki devletli bir çözüme ulaşılması için aktif rol oynayabileceğini söyledi.

İsrail askerlerinin gözaltına aldığı Filistin'in 'Cesur Kız'ı Ahed et-Temimi (16) dün bir kez daha mahkemeye çıkarıldı.
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Yeni arabulucu aranıyor
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