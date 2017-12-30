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Reuters duyurdu! Rusya gemileri Kuzey Kore'ye taşıyor

Uluslararası ajans, BM'de alınan ambargo kararlarına rağmen Rus tankerlerinin yasaklı ülkeye petrol sevkiyatı yaptığını bildiriyor. Transfer deniz üzerinde gemiden gemiye gerçekleşti, liman belgelerine göre yalnızca 15 Ekim tarihinde Vityaz adlı gemi 1600 ton petrolle çıkış yaptı.

Giriş Tarihi: 30.12.2017 15:44 Güncelleme Tarihi: 30.12.2017 15:55
Reuters duyurdu! Rusya gemileri Kuzey Kore'ye taşıyor

Reuters haber ajansı, füze testleriyle dünyanın ödünü koparan Kuzey Kore'ye Rus tankerlerinin uluslararası ambargoyu delerek petrol taşıdığını özel haberiyle duyurdu.

Ajansa konuşan iki Batı Avrupa güvenlik kaynağı, dünyanın en büyük ikinci petrol üreticisi Rusya'nın gemilerle Pyonyang yönetimine son aylarda en az üç kez akaryakıt götürdüğünü söyledi. Kaynaklardan biri, "Rus deniz araçları Kuzey Kore gemilerine deniz üstünde birçok noktada petrokimya ürünleri aktardı" dedi.

Tankerlerin hareketlerinin uydu görüntüleri ile tespit edildiğini dile getiren kaynaklar, Slavyanka limanını işaret ediyor. Söz konusu liman, Kuzey Kore'ye komşu Rusya kenti Vladivostok yakınlarında.

Belgelere göre, 15 Ekim tarihinde Vityaz isimli tanker 1600 ton petrolle limandan ayrıldı.

Haberde Rus hükümetinin resmi olarak adım atmasa da Rus deniz araçlarının Ekim ve Kasım ayları içerisinde sefer yaptığı belirtildi. Rus tankerlerinden Ekim ayı içerisinde petrol alan Kuzey Kore gemilerinden birinin adı Sam Ma 2.

Reuters'ın haberi üzerine Rusya dışişleri ve gümrük bakanlıkları herhangi bir yorum yapmadı. Gemilerden birinin sahibi ise petrol kaçakçılığı haberlerini reddetti.

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Reuters duyurdu! Rusya gemileri Kuzey Kore'ye taşıyor
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