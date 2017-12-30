Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > En yaşlı 6 ağaçtan biri Türkiye’de

En yaşlı 6 ağaçtan biri Türkiye’de

Dünyanın hâlâ hayatta olan en yaşlı ağaçlarının listesi yapıldı. ’den 80 bin yaşındaki Pando birinci oldu. ’tan 4.112 yaşındaki porsuk ağacı listeye altıncı sıradan girdi

Giriş Tarihi: 30.12.2017
En yaşlı 6 ağaçtan biri Türkiye’de
yayın yapan arkeofili. com sitesi dünyanın en yaşlı ağaçlarının listesini yaptı. Günümüzde hâlâ yaşamını sürdüren ağaçlar içinde en yaşlısı 'nin Utah eyaletinden Pando ağacı. Trembling Devi olarak da bilinen Pando, tek bir organizma olduğu tespit edilen, erkek titrek kavağın dev bir kolonisi. Pando, 80 bin yaşında. Aynı zamanda tahmini 6 milyon kilogramla, dünyanın bilinen en ağır canlı organizması... Listede ikinci, 13 bin yılla Jurupa meşesi. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Jurupa meşesi, çalı yangınlarından ve 13 bin yıllık yıkımdan kendini kurtararak günümüze kadar hayatta kalmış. Listede Türkiye'den de bir ağaç var: 'taki 4.112 yaşındaki porsuk ağacı. Aynı zamanda dünyanın bilinen en yaşlı porsuk ağacı... Bronz Çağ'a tarihlenen ağacın Anadolu'nun bilinen en yaşlı ağacı olduğu da ortaya çıktı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
En yaşlı 6 ağaçtan biri Türkiye’de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN