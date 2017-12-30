En yaşlı 6 ağaçtan biri Türkiye’de

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yayın yapan arkeofili. com sitesi dünyanın en yaşlı ağaçlarının listesini yaptı. Günümüzde hâlâ yaşamını sürdüren ağaçlar içinde en yaşlısı ABD
'nin Utah eyaletinden Pando ağacı. Trembling Devi olarak da bilinen Pando, tek bir organizma olduğu tespit edilen, erkek titrek kavağın dev bir kolonisi. Pando, 80 bin yaşında. Aynı zamanda tahmini 6 milyon kilogramla, dünyanın bilinen en ağır canlı organizması... Listede ikinci, 13 bin yılla Jurupa meşesi. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Jurupa meşesi, çalı yangınlarından ve 13 bin yıllık yıkımdan kendini kurtararak günümüze kadar hayatta kalmış. Listede Türkiye'den de bir ağaç var: Zonguldak
'taki 4.112 yaşındaki porsuk ağacı. Aynı zamanda dünyanın bilinen en yaşlı porsuk ağacı... Bronz Çağ'a tarihlenen ağacın Anadolu'nun bilinen en yaşlı ağacı olduğu da ortaya çıktı.