Filistinli gençlerin umudu Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal Kudüs kararını BM Genel Kurulu'na taşıyan, Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yardım eli uzatan Türkiye, şimdi de İsrail zulmüne karşı barışçıl direnişleriyle dünyanın dikkatini çeken gençlere sahip çıkıyor. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak görme hamlesine karşı Filistinlilerin sokağa çıktığı 7 Aralık günü, Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail askerleri tarafından sert bir şekilde gözaltına alınan down sendromlu Muhammed Tavil , ailesiyle birlikte Türkiye'ye getirildi. Tavil ailesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşürken, down sendromlu gence sosyal ve psikolojik destek sağlanması için ailenin bir müddet daha Türkiye'de kalacağı öğrenildi. Tepeden tırnağa silahlı onlarca asker tarafından gözleri bağlanarak gözaltına alınan Fevzi Cüneydi 'nin serbest kalması ve ailesinin mağduriyetinin azaltılması için Türkiye devreye girdi. Ailesine bakmak için okulu bırakıp çalışmak zorunda kalan 16 yaşındaki Fevzi'nin serbest kalması için gereken kefalet parasını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya'nın üstlendiği öğrenildi. İsrail askerlerinin işkencesine maruz kalarak sakatlanan Fevzi, "Türklere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok selam söylüyorum. Benimle yakından ilgilendiği için teşekkür ediyorum" demişti.Kamuoyunun şimdiki beklentisi ise son olaylarda dünyanın dikkatini çeken üçüncü genç, 16 yaşındaki Ahed Tamimi için harekete geçilmesi. İsrail askerlerine direndiği için 19 Aralık'ta gözaltına alınan ve o tarihten beri salıverilme talepleri reddedilen Tamimi'nin sosyal medya hesabı da sebep gösterilmeksizin kapatıldı. İsrail cezaevlerinde 300'den fazla Filistinli çocuk tutuklu bulunuyor.Ahed Tamimi Muhammed Tavil (üstte) ve Fevzi Cüneydi... Her biri İsrail askerlerine karşı dik duruşlarıyla dünya basınının da yakından takip ettiği isimler oldu.Türkiye'ninmücadelesi dünyanın dört bir yanındaki Filistinlilerin takdiri ile karşılanıyor. Lübnan'da 20 binden fazla Filistinli mültecinin yaşadığı Burj el Barajneh Kampı'nda Filistin ve Türkiye bayrağı yan yana dalgalanıyor. Öte yandan dün Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı sonrasında Türkiye bayrakları açıldı.