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'den iki savaş uçağını geri çekti

Savunma Bakanı Parly, 'de DEAŞ'a karşı operasyonlarda kullandıkları Rafale tipi savaş uçaklarının ikisini Fransa'ya geri çektiklerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 30.12.2017 11:12 Güncelleme Tarihi: 30.12.2017 11:12
Fransa Doğu Akdeniz'den iki savaş uçağını geri çekti

Savunma Bakanı Florence Parly, 'de terör örgütü DEAŞ karşıtı operasyonlarda kullandıkları Rafale tipi savaş uçaklarının ikisini geri çektiklerini duyurdu.

Parly, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'de DEAŞ varlığının zayıfladığını ancak tamamen yok olmadığını belirterek, bu terör örgütüne karşı gerçekleştirdikleri operasyonlarda yer alan Rafale tipi savaş uçaklarından ikisini Fransa'ya geri çektiklerini bildirdi.

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Fransa'nın başkenti Paris'te 17 Kasım 2015'te meydana gelen, 130 kişinin öldüğü ve DEAŞ'ın üstlendiği terör saldırılarının ardından 24 Rafale savaş uçağı kapasiteli Charles de Gaulle uçak gemisi Doğu Akdeniz'e gönderilmişti. Savaş uçaklarının bir bölümünün bulunduğu Charles de Gaulle uçak gemisi geçen yıl aralık ayında Fransa'ya çekilmişti.

Eylül 2014'ten bu yana DEAŞ'la mücadeleye katılan Fransa, Irak'ta Musul'un DEAŞ'tan geri alınması için Peşmerge güçlerini eğitmek üzere iki sene önce bölgeye askeri uzmanlar ve teçhizat göndermişti.

Fransa, son olarak Musul operasyonuna destek için top bataryası sevk etmişti.

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Fransa Doğu Akdeniz'den iki savaş uçağını geri çekti
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