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askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

'nin orta kesimindeki El-Bureyc Kampı'nın doğu sınırında düzenlenen dünkü gösterilerde askerlerinin kullandığı gerçek merminin göğüs kısmına isabet etmesi sonucu 20 yaşındaki Salih şehit oldu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2017 10:34 Güncelleme Tarihi: 30.12.2017 10:36
İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

askerlerinin, sınırında ABD'nin 'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için düzenlenen gösterilere müdahalesinde yaralanan Filistinli Cemal Muhammed Salih'in (20) bu sabah şehitolduğu bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salih'in tedavi gördüğü hastanede bu sabah şehit olduğunu belirtti.

Salih, dün Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Kampı'nın doğu sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin kullandığı gerçek merminin göğüs kısmına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail güvenlik güçlerinin müdahalelerinde yüzlerce Filistinli yaralandı.

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İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu
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