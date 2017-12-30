Mısır’da kiliseye saldırı: 10 ölü

ANA SAYFA
SPOR
FUTBOL
İlle de Asamoah
İstediği liste olmadı
Göztepe Ryan Donk’un peşinde
BASKETBOL
G.Saray’dan bir garip transfer
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı biletleri tükendi
Toney Douglas, Anadolu Efes'te
TÜM SPORLAR
Sporda 2017’ye damga vuranlar
Spor turu
TURKSPORU’nun gurur yılı
TRANSFER
İlle de Asamoah
Göztepe Ryan Donk’un peşinde
Tufan koptu
SPOR MAGAZİN
Yılın en iyi spor fotoğrafları...
Şahan Gökbakar'dan Igor Tudor'a büyük tepki!
NBA'de Bella Hadid rüzgarı!
YAZARLAR
TÜM
SPOR HABERLERİ
MAGAZİN
GÜNAYDIN
Yuvasını bir köpek yıktı!
Süreyya bir döndü pir döndü!
18 yıl sonra ilk kez
GÜNAYDIN 2017’ye damga vurdu
TÜM
GÜNAYDIN HABERLERİ
SON DAKİKA
FLAŞ HABER
Samsunspor'da başkan ve yöneticiler istifa etti
Emine Erdoğan, Anadolu’nun Yıldızları Sahne Sunumunu izledi
Mustafa Destici AK Parti Genel Merkezinde
Bodrum’da fuhuş çetesine büyük darbe
TÜM
SON DAKİKA HABERLERİ
GÜNDEM
Soruşturmayı duydu FETÖ itirafçısı oldu
Sıra Akıncı İHA’da
15 Temmuz’da MHP’li Kaya’dan iki sır görüşme
‘FETÖ avukatı’
TÜM
GÜNDEM HABERLERİ
EKONOMİ
Asgari ücrete yüzde 14 artış
İşte Bakan Albayrak'ın müjdesini verdiği o gemi
Sosyal hayatta devrim
Her gün 3 bin kişi bitcoin alıyor
TÜM
EKONOMİ HABERLERİ
YAŞAM
Kocasını dostuna öldürtüp gözyaşı döktü
Eşinden Ebru Destan’a ‘iftira’ davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefa ziyareti
Liselere geçiş sınavının tarihi belli oldu
TÜM
YAŞAM HABERLERİ
DÜNYA
“ABD helikopterleri DEAŞ liderlerini SDG’ye taşıyor”
ABD ve İsrail’den gizli İran planı
Filistinli gençlerin umudu Türkiye
Twitter'dan skandal hareket
TÜM
DÜNYA HABERLERİ
YAZARLAR
GALERİ
Meizu M5 Note ve Meizu M5s Türkiye fiyatı ne kadar?
2017 yılında futbolu bırakan efsane isimler
2017 yılının en pahalı transferleri
SABAH'ın 2017 manşetleri
TÜM
GALERİLER
SABAH TV
HABER
Türkiye sevgisi İsrail'i çıldırtıyor!
Asgari ücret 2018'de ne kadar oldu? İşte yeni asgari ücret
İşte Bakan Albayrak'ın müjdesini verdiği o gemi
SPOR
Cenk Tosun'un bu hareketi sosyal medyada olay oldu!
Maçta kırmızı kart çıktı! İşte o pozisyon!
Penaltı mı? Değil mi?
SAĞLIK
Ağrı tedavisinde ağrı pili uygulaması
Omurga tümörü nedir, belirtileri nelerdir?
Omurilik tümörlerinde tedavi nasıl yapılıyor?
KOMİK
Sevimli köpek sahibini böyle bekledi
Sosyal medya bu olayı konuşuyor!
Veterinerden korkan köpeğin tepkisi
TÜM
VİDEOLAR
Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haber
Gündem
Aktüel
Seçim
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
İndeks
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Güncel Piyasalar
Canlı Borsa
Altın Fiyatları
Dolar Kuru
Euro Kuru
Emlak
İşte İnsan
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Hayatın İçinden
Yaşam
Bebeğim ve Biz
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Moda
Otomobil
Eğitim
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Ramazan
Yol Durumu
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Medya
Astroloji
Oyun
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kırgın Çiçekler
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Aşk ve Mavi
Ölene Kadar
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Bölgeler
Ankara Başkent
Egeli Sabah
Akdeniz
Güney
Marmara
Karadeniz - Doğu Anadolu
Kayseri
Konya
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Haberler
>
Dünya Haberleri
>
Mısır’da kiliseye saldırı: 10 ölü
Mısır
’da kiliseye saldırı: 10 ölü
Giriş Tarihi: 30.12.2017
Mısır
'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Helvan'da Kıpti kilisesine silahlı saldırı düzenlendi. Biri saldırgan olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kiliseye girmeye çalışan saldırgan öldürülürken, eylemi üstlenen olmadı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Yükleniyor...
BENZER HABERLER
Mısır'da kiliseye saldırı
Mısır’la tahkim işbirliği
Mısır'da askeri araca saldırı: 7 ölü
Türkiye'nin Sevakin Adası hamlesi sonrası Mısır'ı korku sardı
ARKADAŞINA GÖNDER
Mısır’da kiliseye saldırı: 10 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN