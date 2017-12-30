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’da kiliseye saldırı: 10 ölü

Giriş Tarihi: 30.12.2017
Mısır’da kiliseye saldırı: 10 ölü
'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Helvan'da Kıpti kilisesine silahlı saldırı düzenlendi. Biri saldırgan olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kiliseye girmeye çalışan saldırgan öldürülürken, eylemi üstlenen olmadı.
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Mısır’da kiliseye saldırı: 10 ölü
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