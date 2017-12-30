Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Yunanistan'dan serbest kalan FETÖ'cü için flaş adım

'dan serbest kalan 'cü için flaş adım

'nin tepkisi sonrası harekete geçti. Yunanistan Hükümeti'nden sığınma hakkı verilen ve serbest bırakılan 'cü asker için yeni bir adım geldi. Yunanistan İltica Komisyonu'ndan kararın iptal edilmesi talep edildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2017 22:12 Güncelleme Tarihi: 30.12.2017 23:08
Yunanistan'dan serbest kalan FETÖ'cü için flaş adım

hükümeti, darbeci askerlerden birinin ni kabul eden Bağımsız İltica Komisyonu'nun kararını iptal ettirmek için Atina İdari İstinaf Mahkemesi'ne başvurduğunu bildirildi.

Yunanistan Başbakanlık Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, darbeci askerin kabul edilen sığınma talebinin iptali için ilgili mahkemeye itirazda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "8 Türk asker ile ilgili defalarca ve açıkça ifade edilen sabit tezimiz çerçevesinde, Yunan hükümeti tarafından, İkinci Derece Mülteci Komisyonu'nun sığınma verilmesiyle ilgili dünkü kararının iptali için dilekçe sunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeciden birinin başvurusunun Bağımsız İltica Komisyonu tarafından bugün kabul edildiği açıklanmış ve başvurusu kabul edilen Süleyman Özkaynakçı isimli askerin, Komisyonunun kararının ardından serbest bırakıldığı belirtilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan'dan serbest kalan FETÖ'cü için flaş adım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN