40 bin mağdur için 6 bin 637 yıl hapis

Tayland'da 40 bin kişiyi mağdur eden Pudit Kittithradilok
isimli dolandırıcıya, 13 bin 275 bin yıl hapis cezası verildi. Saadet zinciri modeliyle, yaklaşık 40 bin yatırımcıyı 120 milyon sterlin tutarında dolandıran Kittithradilok dün hâkim karşısına çıktı. Hakkında 2 binden fazla suçlama bulunan Pudit Kittithradilok, 13 bin 265 yıllık hapis cezasına mahkûm edildi. Kittithradilok'un suçlamaları kabul etmesi nedeniyle hâkim cezayı 6 bin 637 yıl 6 aya düşürdü. Ayrıca dolandırıcının 2 bin 653 kurbanına 13 milyon sterlin ödemesine karar verildi.