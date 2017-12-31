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’den ’daki gösterilere destek

’da hükümeti protesto edenlerle destekleyenler yine sokağa çıktı. Başkanı Trump ise protestoculara destek vererek ‘Dünya bu süreci izliyor’ dedi

Giriş Tarihi: 31.12.2017
ABD’den İran’daki gösterilere destek

'da rejim muhaliflerinin 12 şehre yayılan ve "Mollalar Dışarı" gibi sloganların atıldığı protesto gösterilerinin ardından dün rejim yanlıları da sokaklara döküldü. Hayat pahalılığını eleştiren göstericiler dün de Tahran Üniversitesi önünde protesto için toplandı. Öte yandan 9 yıl önceki ölümlü protestoların bastırılma yıl dönümü olan dün 4 bin kişilik grup da Tahran'da toplanarak rejime destek verdi. Şimdiye kadar en az 50 kişiyi gözaltına alan yönetim, halka 'kanunsuz gösterilerden uzak durun' çağrısında bulundu. İran'daki olaylara de müdahil olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan "İran'ın liderleri, zengin tarihi, kültürü olan varlıklı bir ülkeyi, şiddet, kan ve kaos ihraç eden ekonomisi bitmiş dolandırıcı bir ülkeye çevirdi" açıklaması yayımlandı. ABD Başkanı ise "Rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığını yurt dışında terörizme harcamasından bıkmış olan İran vatandaşlarının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler geliyor. İran yönetimi, kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir. Dünya bu süreci izliyor" yorumunu paylaştı.

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ABD’den İran’daki gösterilere destek
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