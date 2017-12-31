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Cenaze töreninden 7 ay sonra eve döndü

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Giriş Tarihi: 31.12.2017
Cenaze töreninden 7 ay sonra eve döndü
Tayland'da yedi ay önce cenaze töreni gerçekleştirilen Sakorn Sacheewa, evine geri dönerek ailesini şaşkına uğrattı. , yedi ay önce ailesinden ayrı olarak yaşayan 44 yaşındaki Sacheewa'nın hastalıktan dolayı öldüğünü kaydederek ailesiyle iletişime geçti. Tanınmaz haldeki cesedin Sacheewa'ya ait olduğunu zanneden ailenin düzenlediği cenaze töreni kapsamında inançlar gereği ceset krematoryumda yakıldı. Aylar sonra Sacheewa'nın çıkagelmesiyle ailesi büyük şok yaşadı. Sacheewa, kimliğinin birisi tarafından çalındığını anlatınca olayın sırrı çözülmüş oldu. Polis yakılan cesedin kimliğini belirlemek için çalışıyor.
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Cenaze töreninden 7 ay sonra eve döndü
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