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Mali'de başbakan görevden alındı

Cumhurbaşkanı Keita, Başbakan Maiga'yı ve 4 bakanı görevden azlederek yerlerine yeni isimler atadı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2017 18:45 Güncelleme Tarihi: 31.12.2017 18:58
Mali'de başbakan görevden alındı

ülkesi Mali'de kabine değişikliğine gidildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Bubakar Keita, yayımladığı kararnameyle nisan ayından bu yana hükümetin başında olan Başbakan Abdoulaye Idrissa Maiga'yı görevden aldı.

Başbakanlığa 63 yaşındaki Soumeylou 'yı getiren Cumhurbaşkanı Keita, kabinede görev yapan 4 bakanı da yeni isimlerle değiştirdi.

Cumhurbaşkanı Keita, ayrıca kabinede 35 olan bakan sayısını 37'ye çıkardı.

Boubebye Maiga, Cumhurbaşkanı Keita'nın göreve geldiği 2013'ten bu yana atadığı 5'inci başbakan oldu.

Hükümet değişikliğiyle Keita'nın hem 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmayı hem de ülkenin kuzeyinde başlayan ayrılıkçı hareketleri kontrol altında tutmayı hedeflediği yorumları yapılıyor.

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Mali'de başbakan görevden alındı
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