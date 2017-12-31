Ürdün’de ‘darbe’ iddiaları

Ürdün 'de Kral Abdullah'ın iki kardeşi ve amcasının oğlu ordudan erken emekliye sevk edildi. Üç prensin, Lübnan Başbakanı Hariri'yi istifaya zorlayan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile irtibat kurdukları için emekliye sevk edildiği ve hatta ev hapsine alındığı iddia edildi. Yönetime yakın kaynaklar ise iddiaları reddederek "Söz konusu üç prens, diğer vatan evlatları gibi orduda görev yaparak, üst düzey rütbelere kadar yükselmiştir. Prenslerin ötekileştirilmesi ya da tasfiye edilmesi gibi sözler doğruyu yansıtmamaktadı" dedi.

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