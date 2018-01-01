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Almanya'nın "" endişesi!

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, 'daki gelişmelerden endişe duyduğunu belirtti. Gabriel yaptığı yazılı açıklamada, İran'da yaşanan protestolarda göstericilerin öldürülmesi ve çok sayıda tutuklama nedeniyle endişeli olduğunu ifade etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2018 21:28 Güncelleme Tarihi: 1.1.2018 21:34
Almanya'nın İran endişesi!

Şiddet içeren eylemlerden kaçınılmasını isteyen Gabriel, " hükümetine, göstericilerin haklarına saygı gösterme, toplanmalarına müsaade etme, özgürce ve barışçıl bir şekilde seslerini duyurmalarına izin verme" çağrısında bulundu.

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İran'ın Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin çağrısı olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteri düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek çok sayıda kente yayılmıştı.

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Devlet yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre, eylemlerin başladığı geçen perşembe gününden bu yana ülke genelinde 12 kişi hayatını kaybetti.

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Almanya'nın "İran" endişesi!
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