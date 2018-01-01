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Antik dönemine ait 4 bin yıllık grafiti bulundu

'da, milattan önce 2 bin ila bin yıllarında hüküm süren döneminden kalma iki grafiti bulunduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 1.1.2018 18:28 Güncelleme Tarihi: 1.1.2018 18:41
Antik Mısır dönemine ait 4 bin yıllık grafiti bulundu

Eserler Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır-İspanya Ortak Arkeoloji Misyonunun, güneydeki Uksur kentinde Firavunlar hanedanı dönemi içinde yer alan dönemine ait iki grafiti bulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Orta Krallık dönemini kapsayan 2123 ila 1778 yıllarına ait olduğu tespit edilen duvar yazılarının, Uksur kentinin Vadi El-Habie el-Melekiyye bölgesindeki dağlık alanda ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca gelecek dönemde grafitilerin yoğunlukla bulunduğu bu bölgelerdeki aramaların hızlandırılacağı ifade edildi.

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Antik Mısır dönemine ait 4 bin yıllık grafiti bulundu
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