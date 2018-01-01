İran’da göstericiler valiliği ele geçirdi

İran
'da
ekonomik kriz gösterilerinin hükümet karşıtı gösterilere dönüşmesinin ardından Arak Valiliği göstericiler tarafından ele geçirildi. Göstericiler Hüramabad şehrinde de belediye binasını yaktı. İran'ın Meşhed kentinde hayat pahalılığı, kötü yaşam şartları ve yolsuzluğa karşı geçen perşembe günü başlayan eylemler ülkenin diğer kentlerine de yayılmaya başladı. Meşhed, Kirmanşah, Kum, Reşt, Nişabur ve Tebriz kentlerinde binlerce kişi sokaklara çıktı. Göstericiler, "Suriye
'yi bırak, halkına çare bul", "Korkmayın, hepimiz birlikteyiz" ve "Mollalar ülkeyi bıraksın" sloganları atıyor. 80 kişinin tutuklandığı gösteriler sırasında 3 kişi ölmüştü.