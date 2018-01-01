Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Kızım Ahed tam bir özgürlük savaşçısı

Kızım Ahed tam bir özgürlük savaşçısı

Giriş Tarihi: 1.1.2018
Kızım Ahed tam bir özgürlük savaşçısı
askerlerine karşı dik duruşu ile halkının haklı direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Ahed Tamimi hâlâ İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunuyor. Tamimi'nin babası, İsrail'in Haaretz gazetesine yazdı. "Kızımla gurur duyuyorum, o bir özgürlük savaşçısı, gelecek yıllarda İsrail yönetimine karşı direnişe liderlik edecek" diyen baba Bassem Tamimi, "Kızım sadece 16 yaşında. Başka bir dünyada, sizin dünyanızda tümüyle farklı bir yaşamı olurdu. Bizim dünyamızda ise Ahed halkımızın genç özgürlük savaşçılarından oluşan yeni neslinin temsilcisi" dedi. İsrail askerleri, Tamimi'yi, 19 Aralık'ta Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra annesi ve kuzeniyle birlikte gözaltına almıştı. "Filistinli cesur kız" olarak bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülünü"ne layık görülmüştü. "İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız" olarak dünya gündemine gelen Ahed, olduğu dönemde 'la da buluşmuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızım Ahed tam bir özgürlük savaşçısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN