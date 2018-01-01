Kızım Ahed tam bir özgürlük savaşçısı

İsrail
askerlerine karşı dik duruşu ile Filistin
halkının haklı direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Ahed Tamimi hâlâ İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunuyor. Tamimi'nin babası, İsrail'in Haaretz gazetesine yazdı. "Kızımla gurur duyuyorum, o bir özgürlük savaşçısı, gelecek yıllarda İsrail yönetimine karşı direnişe liderlik edecek" diyen baba Bassem Tamimi, "Kızım sadece 16 yaşında. Başka bir dünyada, sizin dünyanızda tümüyle farklı bir yaşamı olurdu. Bizim dünyamızda ise Ahed halkımızın genç özgürlük savaşçılarından oluşan yeni neslinin temsilcisi" dedi. İsrail askerleri, Tamimi'yi, 19 Aralık'ta Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra annesi ve kuzeniyle birlikte gözaltına almıştı. "Filistinli cesur kız" olarak bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülünü"ne layık görülmüştü. "İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız" olarak dünya gündemine gelen Ahed, Başbakan
olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'la da buluşmuştu.