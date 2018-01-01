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Cannes’da villa aldı

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Giriş Tarihi: 1.1.2018
Rihanna Cannes’da villa aldı
Barbados asıllı ABD'li şarkıcı ev koleksiyonuna bir yenisini daha eklemek üzere. Fransız Closer dergisinin haberine göre 29 yaşındaki yıldız, 'nın ünlü sahil kenti Cannes yakınlarındaki Mougins kasabasında taş bir villa satın aldı. Rihanna'nın villa için ne kadar ödediğini açıklamasa da Cote d'Azure bölgesinde lüks emlak uzmanlığı yapan Lauren Merengone villanın fiyatının 2-5 milyon euro arasında olduğunu söyledi. Merengone, villanın bulunduğu bölgede sakinliğin korunması açısından çok sıkı kuralların bulunduğu bölgede oturanların en ufak bir gürültü duyduklarında polis çağırdıklarını söylererek "Gürültülü partiler düzenlemeye alışık olan Rihanna bu villada yaşarken biraz zorlanabilir" dedi. Rihanna'nın 'de 6.5 milyon dolarlık bir villası, Barbados'da 22 milyon dolarlık bir malikanesi ve 'ta satışa çıkardığı 16.9 milyon dolarlık bir çatı katı dairesi bulunuyor.
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Rihanna Cannes’da villa aldı
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