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Son dakika haberi: 2018'de kalkan bir uçak 2017'de indi

Son dakika haberi... 'nın Auckland şehrinden 2018'in ilk dakikalarında kalkan bir uçak, ABD'nin Hawai eyaletinin başkenti Honolulu'ya 2017'de indi.

Giriş Tarihi: 1.1.2018 16:02 Güncelleme Tarihi: 1.1.2018 16:18
Son dakika haberi: 2018'de kalkan bir uçak 2017'de indi

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, gazeteci Sam Sweeney olayı farketti ve bu ilginç durumu Twitter'dan paylaştı.

"Hawaiian Havayoları'na ait 446 numaralı uçuş 2018'de başladı ve uçak 2017'de inecek" ifadesini, #zamanayolculuk etiketiyle paylaştı.

Hawaiian Havayoları'na ait 446 numaralı uçuş, Auckland Havaalanı'ndan 1 Ocak 2018'de yerel saatle 00:05'te kalktı ve Honolulu'ya 31 Aralık 2017'de 10:16'da vardı.

Auckland, Honolulu'nun 23 saat ilerisinde.

Twitter paylaşımının altına ilginç yorumlar da yapıldı.

Bir Twitter kullanıcısı "Yani, zaman içinde yolculuk yapabiliyoruz, ama hâlâ uçan arabalarımız yok" dedi.

Bir başka kullanıcı ise, "Yani teoride yolcular yeni yılı kutlayıp, 24 saat içinde ikinci kez kutlama şansı yakalayacaklar" dedi.

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Son dakika haberi: 2018'de kalkan bir uçak 2017'de indi
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