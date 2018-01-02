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2018’de kalkan uçak 2017’de indi

Giriş Tarihi: 2.1.2018
2018’de kalkan uçak 2017’de indi
2018'in ilk dakikalarında 'nın Auckland kentinden havalanan bir yolcu uçağı ABD'nin Hawaii eyaletinin başkenti Honolulu'ya 2017'de iniş yaptı. Adeta zamanda yolculuk yapan uçakta bulunanlar ı da iki kez karşılamış oldu. Uçakta seyahat eden gazeteci Sam Sweeney olayı farketti ve bu ilginç durumu "Hawaiian Havayoları'na ait 446 numaralı uçuş 2018'de başladı ve uçak 2017'de inecek" ifadesini, #zamanayolculuk etiketiyle Twitter'da paylaştı. Auckland Havaalanı'ndan 1 Ocak 2018'de yerel saatle 00.05'te kalkan söz konusu uçak aralarında 23 saat zaman farkı bulunan Honolulu'ya 31 Aralık 2017'de yerel saatle 10.16'da iniş yaptı. Gazeteci Sweeney'in paylaşımının altına ilginç yorumlar da yapıldı. Bir kullanıcı "Yani, zaman içinde yolculuk yapabiliyoruz, ama hâlâ uçan arabalarımız yok" derken bir başkası "Yani teoride yolcular yeni yılı kutlayıp, 24 saat içinde ikinci kez kutlama şansı yakalayacaklar" dedi.

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2018’de kalkan uçak 2017’de indi
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