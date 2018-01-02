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’da hakaret artık suç değil

, Ceza Kanunu'nda yabancı devlet adamlarına hakareti suç sayan 103’üncü maddeyi iptal ederek, hakareti suç olmaktan çıkardı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2018 00:24 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 01:36
Almanya’da hakaret artık suç değil
Alman komedyen Jan Böhmermann, 31 Mart 2016 tarihinde Alman kamu televizyonu ZDF'deki Neo Magazin Royale programında Cumhurbaşkanı 'a hakaret içerikli bir şiir okumuştu. , kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle işi yargıya intikal ettirmiş ve Türk hükümeti Böhmermann'ın 103'üncü maddeden yargılanması konusunda Alman hükümetine sözlü nota vermişti.

Hakareti sanat ve fikir özgürlüğü kapsamında değerlendiren Ceza Kanunu'ndaki 103. maddenin kaldırılması için ülke genelinde kampanya başlatılmıştı. Ceza Kanunu'nun 103'üncü maddesi, yabancı devlet adamlarına hakaret suçunu işleyenlere 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyordu. Bir kişi hakkında 103'üncü maddeden dava açılabilmesi için Alman hükümetinin onayı gerekiyordu. Ceza Kanunu'nun 103'üncü maddesinin iptal edilmesi ile hakaret suç olmaktan çıkarıldı.

Eyalet Temsilciler Meclisinden bugün yapılan açıklamada, "yabancı devlet adamlarına hakaret" suçunu düzenleyen 103'üncü maddenin Ceza Kanunu'ndan çıkartıldığı belirtildi.
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Almanya’da hakaret artık suç değil
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