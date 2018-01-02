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Çirkin sözleri cezasız bırakan skandal karar

Giriş Tarihi: 2.1.2018
Çirkin sözleri cezasız bırakan skandal karar
, yabancı devlet adamlarına hakareti suç sayan yasa maddesini iptal etti. Komedyen Jan Böhmermann, 31 Mart 2016'da Alman kamu televizyonu ZDF'deki programında Cumhurbaşkanı 'a hakaret içerikli bir şiir okumuştu. Erdoğan da bu çirkinliği yargıya intikal ettirmiş, Türkiye Böhmermann'ın 'nun 103'üncü maddesi kapsamında yargılanması için Almanya'ya sözlü nota vermişti. Ardından 103. maddenin kaldırılması için Almanya genelinde kampanya başlatılmıştı. 3 yıla kadar hapis öngören madde kapsamında, hükümetin onayı ile dava açılabiliyordu. Ancak Eyalet Temsilciler Meclisi'nden dün yapılan açıklamada, 103'üncü maddenin Ceza Kanunu'ndan çıkartıldığı belirtildi.
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Çirkin sözleri cezasız bırakan skandal karar
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