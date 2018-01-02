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'tan Hamaney'e yanıt... "Vahşi ve yoz rejimine..."

'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'da bir süredir devam eden ve çok sayıda kişinin öldüğü eylemlerin ardından ilk kez konuştu. Hameney, İran'ın yabancı düşmanlarının ülkede karışıklık çıkardığını ve bunun silah, para ve istihbarat ile desteklendiğini söyledi. İran devlet televizyonu pazartesi gecesi İsfehan'da gerçekleşen protestolar sırasında 9 kişinin öldüğünü duyurdu. ABD Başkanı bugün de İran'daki olaylarla ilgili paylaşımda bulundu. Twitter hesabında “İran halkı nihayet vahşi ve yoz İran rejimine karşı harekete geçti.... ABD izliyor" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 2.1.2018 15:55 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 16:13
Donald Trump'tan Hamaney'e yanıt... Vahşi ve yoz İran rejimine...

'da dün gece gösterilerde 9 kişi daha öldü. Ülkede düzenlenen gösterilerde toplamda ölü sayısı 27'ye çıktı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, gösterilere ilişkin ilk açıklamasını yaptı. İran lideri, İran'ın düşmanlarının ülkede karışıklık çıkardığını söyledi. Hamaney'in resmi internet sitesinde paylaşılan açıklamada, "İran ulusunun ilerlemesi, güvenliği ve onuru şehitlerin kendilerini kurban etmesine borçludur. Düşmanların katliamlarını bu ülkede yapmalarını engelleyen şey ülke içindeki iman, cesaret ve fedakarlık ruhudur" dedi.

Hamaney, son olaylar hakkında 'doğru zamanda' ulusa sesleneceğini ifade etti.

Hamaney'den sonra ülkedeki en yetkili isim İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani gösterilere ilişkin yaptığı açıklamada, İran'da her eylemcinin yurt dışından emir almadığını belirtti ve "Bir grup insan da fikirlerini ve sorunlarını aktarmak için sokağa çıktı" diye konuştu. Ancak Hamaney, açıklamasında Ruhani'nin kullandığı ılımlı dilin dışına çıktı. Hamaney'in açıklamasının ülke çapında yaratacağı etki merak ediliyor.

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TRUMP'TAN BİR TWEET DAHA GELDİ

ABD Başkanı bugün de İran'daki olaylarla ilgili paylaşımda bulundu. Twitter hesabında "İran halkı nihayet vahşi ve yoz İran rejimine karşı harekete geçti. Başkan Obama'nın çok aptalca onlara verdiği para, teröre ve onların ceplerine gitti. İnsanların yemeği az, enflasyonu çok, insan hakları ise yok. ABD izliyor!" ifadelerini kullandı.

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Donald Trump'tan Hamaney'e yanıt... "Vahşi ve yoz İran rejimine..."
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