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'ta korkutan

Son çeyrek yüzyılın en ağır faciasının gerçekleştiği Bronx'ta yine alevler yükseldi. Amerikan medyası en az 12 kişinin yaralandığını bildiriyor.

Giriş Tarihi: 2.1.2018 15:28
New York'ta korkutan yangın

Yeni yıl öncesi felaketiyle sarsılan ABD'nin şehrinde, bugün bir kez daha alevler yükseldi. Yangınların çıktığı adres aynı, Bronx.

Dört katlı binanın ilk katında sabaha karşı başlayan yangın, bina sakinlerinde paniğe yol açtı.

Alevleri söndüren itfaiye ekipleri, en az 12 kişinin yaralandığını bildiriyor. Olay yerinde yaklaşık 150 itfaiyecinin yangınla mücadele ettiği açıklandı.

Bronx'ta 2017'nin son günlerinde çıkan bir önceki yangın, New York'un son çeyrek yüzyıldaki en ağır faciası olarak kayıtlara geçmişti. Yangında 12 kişi hayatını kaybetmişti.

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New York'ta korkutan yangın
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