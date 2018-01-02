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Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

, Başkanı Donald Trump'ın, İslamabad yönetimini "teröristlere güvenli bölge sağlamakla" suçladığı tweetinin ardından ABD'nin İslamabad Büyükelçisi David Hale'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2018 09:56
Pakistan ABD Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Yerel basındaki haberlere göre, dün akşam Dışişleri Bakanlığına çağrılan 'nin büyükelçisine Trump'ın İslamabad yönetimini suçlayan açıklamasından duyulan rahatsızlık iletildi.

Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Tehmina Janjua, Trump'ın "Pakistan'ı teröristlere güvenli bölge sağlamakla" suçladığı tweeti hakkında Hale'den açıklama beklediklerini söyledi.

KABİNE TOPLANTIYA ÇAĞRILDI!

Trump'ın mesajının ardından Başbakan Şahid Hakan Abbasi, bugün kabineyi durum değerlendirmesi için toplantıya çağırdı.

Trump, dün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Pakistan'ın, ABD'nin 'da peşinde olduğu "teröristlere barınak sağladığını" ileri sürmüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek söz konusu iddialarının asılsız olduğunu belirtmişti.

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Pakistan ABD Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
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