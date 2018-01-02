Protestolara yabancı ajan gölgesi düştü

İran
'da
beş gündür süren hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı, biri polis olmak üzere 18'e yükseldi.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde, 28 Aralık'ta yüksek enflasyonu protesto için başlayan hükümet karşıtı eylemler devam ediyor. İran devlet televizyonuna göre, önceki geceki protestolarda 10 kişi daha hayatını kaybetti.
Bir can kaybı haberi de Necef Abad kentinden geldi. Bir göstericinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu bir polis öldü, 3 polis yaralandı.
İsfahan eyaletindeki rejim karşıtı gösterilerde de 5 protestocunun öldüğü bildirildi. Gösterilere katılan bazı silahlı eylemcilerin, polis karakolları ve askeri üsleri ele geçirmeye çalıştığı, ancak güvenlik güçleri tarafından püskürtüldüğü belirtildi. Tahran'da gösterilere katılan 200, Erak kentinde 100, İsfahan'da 60, Batı Azerbaycan eyaletinde 10, Rebatkerim ilçesinde ise 7 olmak üzere, ülke genelinde 377 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
önceki akşam yaptığı konuşmada, İran vatandaşlarının hükümete karşı hoşnutsuzluklarını dile getirme hakkına sahip olduğunu ifade ederek, halkı sakin olmaya çağırdı.
Tahran Savcısı Abbas Caferi Dolatabadi ise eylemler nedeniyle ABD'yi suçladı. "Trump bölgeye gelip, kılıç dansı yapıp, İsrail ile İran konusunda anlaşmaya vardığını açıklayınca böyle olaylar beklemeliyiz" diyen Dolatabadi, şöyle konuştu: "Gözaltına alınanlar protestolarda duygusallaştıklarını, bu yüzden camileri ve kamusal alanları yaktıklarını söylediler. Bir cami veya mescidin ateşe verilmiş olması, yabancı ajanların bu işe dahil olduğunu gösteriyor."
ABD Başkanı Donald Trump
, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın, selefi Barack Obama yönetimiyle imzaladığı korkunç anlaşmaya rağmen her düzeyde başarısız olduğunu savundu.
TRUMP: DEĞİŞİM ZAMANI
Trump, "Büyük İran halkı yıllardır baskı altında. Gıda ve özgürlüğe aç. İran'da insan haklarıyla birlikte ülkenin serveti yağmalanıyor. Değişim zamanı" ifadesini kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da resmi Twitter hesabından paylaştığı bir videoda şunları kaydetti: "Bu rejim nihayet düştüğünde İranlılar ve İsrailliler bir kez daha harika arkadaş olacak. İran halkının özgürlük arayışında başarılar dilerim."
RUSYA: İRAN'IN İÇ MESELESİ
Rusya
Dışişleri Bakanlığı ise İran'da yaşanan gelişmelerin ülkenin iç meselesi olduğunu bildirdi. Açıklamada, "İran'daki durumu istikrarsızlaştırabilecek dış müdahaleler kabul edilemez" denildi.