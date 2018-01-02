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'da Müslüman kadın gazeteci Aina Gamzatova başkan adaylığını açıkladı

'da 18 Mart 2018'de yapılacak seçimlerde Müslüman kadın gazeteci Aina Gamzatova'nın da yarışacağı açıklandı.

Giriş Tarihi: 2.1.2018 11:33
Rusya'da Müslüman kadın gazeteci Aina Gamzatova başkan adaylığını açıkladı

'da Mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde 'in rakipleri belli oluyor. Son olarak Müslüman gazeteci Aina Gamzatova, merkezi seçim komitesine evraklarını götürerek adaylığını açıkladı.

Rusya'ya bağlı özerk bir devlet olan Dağıstan Cumhuriyeti'ndeki yerel bir girişim tarafından başkan adayı olarak gösterilen Gamzatova, seçimlerde bağımsız aday olarak yarışacak. Ancak 46 yaşındaki gazetecinin seçimlere katılabilmek için öncelikle Rusya'nın her bölgesinden toplam 300 bin imza toplayabilmesi gerekiyor.

Dağıstan Müftüsü'nün eşi olan Gamzatova, aynı zamanda eşinin danışmanlığını da yürütüyordu. Gamzatova aynı zamanda son dönemde yaptığı hayır işleriyle de adından söz ettirmeyi başarmıştı.

"RUSYA'NIN İLK MÜSLÜMAN KADIN BAŞKAN ADAYI"

Rusya'nın ilk Müslüman kadın başkan adayı, henüz detaylı seçim programını açıklamadı ancak seçim kampanyasını ulusal birlik ve bağlılık üzerine kurması bekleniyor.

18 Mart'ta sandık başına gidecek olan Rusya'da geçtiğimiz günlerde mevcut başkan Vladimir Putin de bağımsız aday olarak seçimlere gireceğini duyurmuştu.

Daha önce ünlü televizyon sunucusu Ksenia Sobchak, vinç operatörü Natalya Lisitsina ve Rusya Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Zhirinovsky gibi isimler seçimlerde aday olduklarını duyurmuşlardı. Merkezi Seçim Komisyonu, 21 siyasi partinin ve 30 bağımsız politikacının seçimlere katılma niyetlerini açıkladıklarını belirtmişti.

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Rusya'da Müslüman kadın gazeteci Aina Gamzatova başkan adaylığını açıkladı
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