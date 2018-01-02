Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Twitter, AfD’li politikacıyı engelledi!

Twitter, AfD’li politikacıyı engelledi!

Aşırı sağcı için ’nin (AfD) meclis grup başkanı Beatrix von Storch’un Twitter hesabının nefret içerikli mesaj paylaştığı gerekçesiyle 12 saat boyunca askıya alındığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2018 10:32 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 10:49
Twitter, AfD’li politikacıyı engelledi!

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Storch'un hesabını, nefret içerikli paylaşımda bulunma yönetmeliğine aykırı davrandığı gerekçesiyle 12 saat boyunca askıya aldı.

Twitter hesabı askıya alınan Storch ise Facebook hesabından, "Yeni yıl sansür yasasıyla başlıyor ve kurumlarımız ithal edilen, bıçaklayan ve yağmalayan göçmen gruplarına boyun eğiyor. Alman polisi ülkemizde resmi dil Almanca olmasına rağmen Arapça iletişim kuruyor" ifadelerini kullandı.

ARAPÇA'YI HAZMEDEMEDİ

Storch, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Emniyet Teşkilatı'nın yılbaşı gecesi başta Arapça olmak üzere farklı dillerde mesaj yayınlamasına tepki göstererek, "Ülkemize neler oluyor? Neden resmi polis sitesi Arapça paylaşımda bulunur? Barbar, Müslüman erkek sürüsünden oluşan grup tecavüzcüleri yatıştırmayı mı kastediyorsunuz?" yazısını paylaşmıştı.

Almanya'da İslam karşıtı AfD Partisi'ne büyük şok!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Twitter, AfD’li politikacıyı engelledi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN