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Ünlü , uçak sı kurbanı

Giriş Tarihi: 2.1.2018
Ünlü CEO, uçak kazası kurbanı
ın arifesinde 'nın Sydney kentinde düşerek 6 kişinin ölümüne neden olan uçakta yaşamını yitirenler arasında ünlü Richard Cousins ve ailesinin bulunduğu ortaya çıktı. Cousins, Türkiye'de Sofra Grup olarak faaliyet gösteren İngiliz Compass Group'un CEO'suydu. Yeni yılın arifesinde gerçekleşen uçak sında 58 yaşındaki Cousins ile birlikte 48 yaşındaki nişanlısı Emma Bowden, kızı Heather (11) ve oğulları Edward (23) ve William (25) da can verdi. Uçağın 44 yaşındaki pilotu Gareth Morgan'ın da öldüğü öğrenildi. Düşen uçağın Sydney Limanı'ndaki Rose Koyu'na gittiği düşünülüyor. Cousins, dünyanın işinde en çok başarılı ilk 100 CEO'su arasında gösterilmişti.

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Ünlü CEO, uçak kazası kurbanı
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