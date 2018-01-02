Ünlü CEO, uçak kazası kurbanı

Yeni yıl
ın arifesinde Avustralya
'nın Sydney kentinde düşerek 6 kişinin ölümüne neden olan uçakta yaşamını yitirenler arasında ünlü CEO
Richard Cousins ve ailesinin bulunduğu ortaya çıktı. Cousins, Türkiye'de Sofra Grup olarak faaliyet gösteren İngiliz Compass Group'un CEO'suydu. Yeni yılın arifesinde gerçekleşen uçak kaza
sında 58 yaşındaki Cousins ile birlikte 48 yaşındaki nişanlısı Emma Bowden, kızı Heather (11) ve oğulları Edward (23) ve William (25) da can verdi. Uçağın 44 yaşındaki pilotu Gareth Morgan'ın da öldüğü öğrenildi. Düşen uçağın Sydney Limanı'ndaki Rose Koyu'na gittiği düşünülüyor. Cousins, dünyanın işinde en çok başarılı ilk 100 CEO'su arasında gösterilmişti.