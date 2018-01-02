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Ünlü sanatçı ve lileri çıldırttı!

şarkıcı Lorde'un 'de vereceği konseri iptal etmesi üzerine Washıngton Post'ta şarkıcıyı hedef alan tam sayfa bir ilan yayınlandı.

Giriş Tarihi: 1.1.2018 20:34 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 01:37
Ünlü sanatçı ABD ve İsraillileri çıldırttı!

şarkıcı Lorde'un 'de vereceği konseri yanlısı aktivistlerin çağrıları sonrası iptal etmesine tepkiler sürüyor. 'nin önde gelen gazetelerinden Washıngton Post'ta şarkıcıyı hedef alan tam sayfa bir ilan yayınlandı.

'YOBAZLIK ERKEN BİR YAŞ'

Washıngton Post'taki ilanı ABD'nin en ünlü Hahamlarından Shmuley Boteach verdi.

Gazetedeki ilanda "Lorde ve Yeni zelanda, İsrail'e saldırmak için 'yi görmezden geliyor" denildi.


Yazıda ayrıca Lorde'un yaşına vurgu yapılarak "21, yobazlık için çok erken bir yaş" ifadesi kullanıldı.

Lorde, 2018'in Haziran ayında İsrail'de vereceği konseri iptal ettiğini açıklamış, bu açıklama sonrası İsrail tarafından eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

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Ünlü sanatçı ABD ve İsraillileri çıldırttı!
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