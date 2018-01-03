ABD, BMGK'dan İran için acil toplantı talep edecek

BEYAZ SARAY'DAN İRAN YÖNETİMİNE 'UYARI'

Haley, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İran halkının "hükümetin baskısını protesto etmek için cesurca sokaklara çıktığını" belirterek, gösterilere destek verdi.

"İRAN HALKININ BU BÜYÜK CESARETİNİ ALKIŞLIYORUZ"&NBSP;

Ülkedeki protestoların dış güçler tarafından yönlendirilmediğini ve halkın kendiliğinden sokaklara çıktığını belirten Haley, "İran halkının bu büyük cesaretini alkışlıyoruz." dedi.

Haley, İran hükümetinin "kendi halkını öldürmek gibi bir geçmişe sahip olduğunu" iddia ederek, İran'da devam eden protestolarla ilgili BMGK'ye acil toplanma çağrısı yapacaklarını bildirdi.

ABD, PAKİSTAN'A 255 MİLYON DOLAR YARDIMINI DURDURUYOR

Kuzey Kore ile ilgili de değerlendirmede bulunan Haley, Pyongyang'ı yeni nükleer füze denemelerine karşı daha sert önlemler konusunda uyardı.

Pakistan ile ilgili Haley, "ABD yönetimi, Pakistan'a yapılacak 255 milyon dolar yardımı durduruyor. Pakistan yıllarca ikili oynadı, hem bizimle çalıştı hem de Afganistan'daki askerlerimize saldıran teröristleri barındırdı. Bu oyun kabul edilemez." dedi.

Haley, terörle mücadelede Pakistan'dan daha fazla iş birliği beklediklerini ifade etti.

ABD, FİLİSTİN MÜZAKERELERE DÖNENE KADAR UNRWA'YA YARDIMI DURDURACAK

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına hem BMGK'de hem de BM Genel Kurulu'nda karşı çıkılmasının hatırlatılması üzerine Haley, bu kararın ABD halkının isteği olduğu söyledi.

Haley, İsrail ve Filistin sorununda barış sürecine destek verdiklerini ancak Filistin'in masaya gelmediğini ileri sürerek, "Filistinliler müzakere masasına geri dönmeyi kabul edene kadar (BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna-UNRWA) yardımları yapmayacağız." ifadesini kullandı.