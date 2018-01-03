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'dan ABD'ye önerisi!

’daki gösterileri uzaktan söylemleriyle destekleyen ABD’li politikacılara, “’a bir telefon açıp göstericilere gerçekten destek olabilirsiniz” çağrısı yaptı

Giriş Tarihi: 2.1.2018 19:05 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 01:46
Edward Snowden'dan ABD'ye İran önerisi!

Eski bir ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı () ve Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı olan 'daki gösterileri uzaktan söylemleriyle destekleyen ABD'li politikacılara, "Eğer ciddiyseniz 'a bir telefon açıp göstericilere gerçekten destek olabilirsiniz" çağrısı yaptı.

'GÖSTERİCİLERİN BAĞLANTI KURMASI SAĞLANIR"
Snowden Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok ABD'li politikacı İran'daki göstericilere yardım etmek istediğini söylüyor. Şayet ciddilerse Google'a edecekleri bir telefon milyonlarca göstericinin tekrar bağlantı kurmasını ve organize olmasını sağlayabilir" dedi.

İran'da göstericilerin birbirleriyle haberleşmek için yaygın olarak kullandığı mesajlaşma uygulaması Signal Google AppEngine adlı bir cloud platformu kullanıyor ve Google ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar kapsamında bu hizmeti İran vatandaşlarına sağlamıyor.

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Edward Snowden'dan ABD'ye İran önerisi!
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