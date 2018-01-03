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Fas'ta ndaki göçük

Fas'ta koalisyon hükümetinin büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), nda elverişsiz koşullarda çalışan iki kardeşin hayatını kaybettiği kentinde gösteriler düzenleyen halkın taleplerine kulak verilmesi çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 3.1.2018 06:51 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 06:52
Fas'ta kömür ocağındaki göçük

Danışma Konseyindeki PJD Parlamento Grubundan yapılan açıklamada, 'da gösteriler düzenleyen halkın taleplerinin dikkate alınması istendi.

Jerada'da kömür ocaklarının kapatılmasının bölgede sosyal ve ekonomik sorunlara yol açtığı, iş fırsatlarını ortadan kaldırdığı, işsizlik ve yoksulluk ortalamasını yükselttiği vurgulanan açıklamada, hükümetten 1998 yılında imzalanan anlaşmanın yanı sıra ekonomik ve sosyal programları hızlı bir şekilde uygulaması talep edildi.

Jerada kentinde nda elverişsiz koşullarda çalışan iki kardeşin göçük altına kalarak yaşamını yitirdiği 22 Aralık 2017'den bu yana "bölgenin kalkındırılması" talebiyle gösteriler düzenleniyor.

Fas Kömür Ocakları Şirketinin 1998'de kapatılmasından itibaren bölgede yaşam koşullarının kötüleştiği ve gençlerin kömür ocaklarında güvenli olmayan şartlar altında çalışmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

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Fas'ta kömür ocağındaki göçük
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