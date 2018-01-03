Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Fransa, yeni yıl gecesi alev alev

, gecesi alev alev

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018
Fransa, yeni yıl gecesi alev alev
'da kutlamaları sırasında bin 31 araç yakıldı, çıkan olaylarda 510 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, yılbaşı gecesi çıkan olaylar ve ülkede gelenek haline gelen araç yakma eylemlerine dair açıklama yaptı. Açıklamada şiddet olaylarının geçen yılbaşı gecesine göre artış gösterdiği kaydedildi. Olaylarda 8 polis ve 3 jandarmanın yaralandığı açıklandı. Champigny-sur- Marne ve Aulnay-sous-Bois banliyölerinde polise yapılan saldırılara da yer verilen açıklamada, saldırganların gözaltına alındığı ve en ağır cezalara çarptırılacakları ifade edildi. Fransa'da bir önceki yılbaşında 935 araç yakılmıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa, yeni yıl gecesi alev alev
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN