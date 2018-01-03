Fransa, yeni yıl gecesi alev alev

Fransa
'da yeni yıl
kutlamaları sırasında bin 31 araç yakıldı, çıkan olaylarda 510 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, yılbaşı gecesi çıkan olaylar ve ülkede gelenek haline gelen araç yakma eylemlerine dair açıklama yaptı. Açıklamada şiddet olaylarının geçen yılbaşı gecesine göre artış gösterdiği kaydedildi. Olaylarda 8 polis ve 3 jandarmanın yaralandığı açıklandı. Champigny-sur- Marne ve Aulnay-sous-Bois banliyölerinde polise yapılan saldırılara da yer verilen açıklamada, saldırganların gözaltına alındığı ve en ağır cezalara çarptırılacakları ifade edildi. Fransa'da bir önceki yılbaşında 935 araç yakılmıştı.