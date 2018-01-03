Heniyye: Artık iki yolumuz kaldı

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin Kudüs kararıyla mücadele için İsrail ile çözüm ve normalleşme sürecinin sona erdirilmesi ve intifadanın etkinleştirilmesi çağrısı yaptı.

İsrail parlamentosu Knesset'te, işgal altındaki Doğu Kudüs'ten çekilmeyi onaylamak için en az üçte iki çoğunluk aranması şartını getiren yasanın bugün kabul edilmesinin ardından açıklama yapan Heniyye, ABD'nin Kudüs kararıyla mücadele için İsrail ile çözüm ve normalleşme sürecinin sona erdirilmesi ve intifadanın etkinleştirilmesi çağrısında bulundu.

Heniyye, "İsrail'in stratejisine karşı, İsrail ve ABD'nin kararlarının geçersiz kalmasını ve Filistin davasını ulusal kurtuluş projesi olarak tekrar gözden geçirmeyi sağlayacak kapsamlı bir stratejiye dikkati çekiyoruz." diye konuştu.

Bu stratejinin nerede olursa olsun her Filistinli tarafından desteklenen Filistin topraklarında bir halk intifadası üzerinde yoğunlaştığını ifade eden Heniyye, İsrail ve ABD'nin kararlarının geçersiz olması için Arapların, Müslümanların ve Filistinlilerin dahil olduğu bir program yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.