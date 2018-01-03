İran, IKBY’ye kapılarını açtı

İran'ın, 2.5 ay önce yasadışı referandum düzenlendiği için kapattığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile arasındaki tüm gümrük kapılarını yeniden açtığı duyuruldu. Erbil'e bağlı Hacı Omeran Gümrük Kapısı Sorumlusu Mesut Bateli, İran'ın Pervezhan ve Seyranbend'den sonra Hacı Omeran Gümrük Kapısı'nı da açtığını söyledi. Bateli, sınır kapısının eski çalışma düzenine döndüğünü, karşılıklı ticari ve insani geçişlerin başladığını kaydetti. İran, Bağdat yönetiminin talebi üzerine IKBY'ye açılan 4 sınır kapısından 3'ünü 15 Ekim'de kapatmıştı. Öte yandan Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, IKBY hükümetinin, memurların yüzde 80'inin maaşını petrol gelirlerinden ödeyebileceğini açıkladı.

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