İsrail, Kudüs işgalini pekiştiren yasayı onayladı

İsrail parlamentosu Knesset, ileride yapılacak bir barış anlaşması için Kudüs'ten Filistin'e toprak devri durumunda gereken 60 milletvekillik onay sayısını 80 vekile çıkarttı. Buna göre 120 sandalyeli parlamentoda işgal altındaki Doğu Kudüs dâhil kutsal şehrin herhangi bir kısmından çekilmeyi onaylamak için en az üçte iki çoğunluk aranacak. Knesset'in açıklamasında, yasanın aynı zamanda Kudüs'ün sınırlarını yeniden belirleyerek genişletme imkânı sağladığı vurgulandı. Kudüs ilişkileri Bakanı Ze'ev Elkin "Kudüs'ün ilelebet birleşik kalmasının teminatı olacak kanunun çıkmasını sağladık. Zeytin dağı, Eski Kudüs, Tapınak Dağı ve Davut Şehri sonsuza kadar elimizde kalacak" dedi.

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