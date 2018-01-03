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, işgalini pekiştiren yasayı onayladı

Giriş Tarihi: 3.1.2018
İsrail, Kudüs işgalini pekiştiren yasayı onayladı

parlamentosu Knesset, ileride yapılacak bir barış anlaşması için 'ten 'e toprak devri durumunda gereken 60 milletvekillik onay sayısını 80 vekile çıkarttı. Buna göre 120 sandalyeli parlamentoda işgal altındaki Doğu Kudüs dâhil kutsal şehrin herhangi bir kısmından çekilmeyi onaylamak için en az üçte iki çoğunluk aranacak. Knesset'in açıklamasında, yasanın aynı zamanda Kudüs'ün sınırlarını yeniden belirleyerek genişletme imkânı sağladığı vurgulandı. Kudüs ilişkileri Bakanı Ze'ev Elkin "Kudüs'ün ilelebet birleşik kalmasının teminatı olacak kanunun çıkmasını sağladık. Zeytin dağı, Eski Kudüs, Tapınak Dağı ve Davut Şehri sonsuza kadar elimizde kalacak" dedi.

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İsrail, Kudüs işgalini pekiştiren yasayı onayladı
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