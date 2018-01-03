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'da camiye saldırısı düzenlendi!

'nın kuzeyindeki Borno eyaletinde bir camiye düzenlenen saldırısında ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 3.1.2018 15:23 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 16:48
Nijerya'da camiye intihar saldırısı düzenlendi!

Ulusal basınındaki haberlere göre, Gamboru Ngalı bölgesinde 11 kişinin yaşamını yitirdiği camide, çok sayıda kişi yaralandı.

Eyaletin polis sözcüsü Gideon Jubrin, saldırının sabah erken saatlerde gerçekleştiğini vurgulayarak, "Bu saatlerde insanlar sabah namazı kılarken saldırgan içeriye girdi ve saldırısı düzenledi." dedi.

Jubrin, saldırıdan Boko Haram'ı sorumlu tuttu.

Öte yandan örgütü lideri Ebubekir Şekau, dün yayınladığı videoda, ülkenin farklı bölgelerinde saldırılar düzenlemeye devam edeceklerini açıklamıştı.

'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren, lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan örgüt, 17 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, geçen yıldan beri eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydırdı.

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Nijerya'da camiye intihar saldırısı düzenlendi!
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