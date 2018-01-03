Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Rusya’da Putin’e Müslüman rakip

’da Putin’e Müslüman rakip

Giriş Tarihi: 3.1.2018
Rusya’da Putin’e Müslüman rakip

'da mart ayında gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimlerinde Dağıstan bölgesinden halkla ilişkiler danışmanı 46 yaşındaki Aina Gamzatova, yeniden adaylığını koyan Devlet Baştanı 'e rakip çıktı. Dağıstan Müftüsü Ahmed Abdulaev'in eşi olan Gamzatova'ın yüzlerce taraftarı, Mahçakale'de destek gösterisi düzenledi. Bağımsız olarak adaylığını koyan Gamzatova'nın yarışabilmesi için Rusya'nın her bölgesindeki taraftarlarından 300 bin oy toplaması gerekiyor. Gamzatova'nın ilk eşi Müslüman lider Said Muhammed Ebubakarov, 1998'de öldürülmüştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya’da Putin’e Müslüman rakip
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN