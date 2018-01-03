Rusya’da Putin’e Müslüman rakip

Rusya'da mart ayında gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimlerinde Dağıstan bölgesinden halkla ilişkiler danışmanı 46 yaşındaki Aina Gamzatova, yeniden adaylığını koyan Devlet Baştanı Vladimir Putin'e rakip çıktı. Dağıstan Müftüsü Ahmed Abdulaev'in eşi olan Gamzatova'ın yüzlerce taraftarı, Mahçakale'de destek gösterisi düzenledi. Bağımsız olarak adaylığını koyan Gamzatova'nın yarışabilmesi için Rusya'nın her bölgesindeki taraftarlarından 300 bin oy toplaması gerekiyor. Gamzatova'nın ilk eşi Müslüman lider Said Muhammed Ebubakarov, 1998'de öldürülmüştü.

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