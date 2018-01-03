Yeni yılın ilk gününde cezaevi isyanı: 9 ölü

Brezilya
'nın Goias eyaletindeki bir cezaevinde 2018'in ilk gününde mahkumlar arasında çıkan kavgada 9 kişi hayatını kaybetti. Brezilyalı güvenlik yetkilileri, Colonia Agroindustrial cezaevindeki iki rakip grup arasında çıkan çatışma
da, bir kişinin başının kesilerek öldürüldüğünü bildirdi. Çatışma gruplardan birinin silahlarla diğer grubun kontrolündeki koğuşa girmesiyle başladı.
900 MAHKÛMA 5 GARDİYAN
Çatışmanın ardından 100'den fazla mahkûm güvenlik yetersizliğinden faydalanıp firar etti.Yetkililer 30 kadar mahkumun tekrar tutuklandığını, 80 mahkumunsa hala arandığını bildirdi. Olay sonrası açıklama yapan yarbay Hrillner Braga Ananias, "İki çete arasında çıkan çatışmadan sonra cezaevindeki durum kontrol altına alındı" açıklamasını yaparken, Brezilya'daki cezaevi güvenlik görevlileri derneği olay günü sadece 5 gardiyanın çalıştığını ve 900 mahkumun güvenliğinden sorumlu olduklarını bildirdi. Mahkumların aileleri cezaevi önünde koşulların düzeltilmesi için protesto gösterileri düzenledi.