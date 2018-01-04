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kahramanı Halisdemir davasında itirafı

darbe girişimi sırasında ÖKK'da darbeci general Semih Terzi'yi vuran Astsubay 'in şehit edilmesiyle ilgili, 18 sanığın yargılandığı davaya tanıkların dinlenmesiyle devam edildi. Başka bir soruşturma kapsamında İstanbul'da tutuklu bulunan tanık , sanık ile birlikte 'nün sohbet toplantılarına katıldığını itiraf etti. Mahkeme Başkanı Bayram Kantık'ın "Sohbetlere hangi yıllarda ve nerede gidiyordunuz?" diye sorması üzerine Enis Gökhanoğlu, "2011'de komando okulunda Ankara'daydık. Tam olarak adresi hatırlamıyorum ama Etimesgut'tu galiba. Ankara'da bir ya da iki defa sohbetlere katıldık" diye cevap verdi. Ajanslara düşen son dakika haberine göre, mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek davayı 19 Şubat'a erteledi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018 14:50 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 17:21
15 Temmuz kahramanı Halisdemir davasında FETÖ itirafı

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 11. celsesine, tutuklu bulunduğu İstanbul'dan SEGBİS ile bağlanan , tanık olarak ifade verdi.

Gökhanoğlu, davanın sanıklarından eski Kıdemli Başçavuş ile askeri okulda tanıştığını belirterek, komando kursuna kadar bir ya da iki defa, komando kursundan sonra da Yörük ile örgütün sohbetlerine katıldığını söyledi.

ANKARA'DA FETÖ'NÜN SOHBETLERİNE KATILDIK

Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, "Sohbetlere hangi yıllarda ve nerede gidiyordunuz?" diye sordu. Enis Gökhanoğlu, "2011'de komando okulunda Ankara'daydık. Tam olarak adresi hatırlamıyorum ama Etimesgut'tu galiba. Ankara'da bir ya da iki defa sohbetlere katıldık. Komando kursuna gittiğimiz süreçte ise Antalya'da bir semtte sohbetlere gidiyorduk " diye konuştu.

TANIĞIN İDDİALARINI KABUL ETMEDİ

Kantık'ın, "Sizi organize eden, sohbetlere çağıran birisi var mıydı?" şeklindeki sorusuna tanık Gökhanoğlu, "Sohbete abi olarak gelen bir kişi vardı. Bize söylediği ismi Mehmet'ti. Kendisini böyle tanıttı. Sohbetlerde namaz kıldığımızı, kitap okuduğumuzu hatırlıyorum. Onun haricinde bir faaliyet olmadı. Onlara hiç himmet vermedim, himmet verildiğine de şahit olmadım" dedi. Tanık Gökhanoğlu'nun ifadesinin tamamlanmasının ardından söz hakkı verilen sanık Yörük, tanığa bir sorusunun olmadığını söyledi. Tanık ile Ankara'daki askeri okul sürecinde tanıştığını söyleyen Yörük, "Bu kişiyle bir organizasyonun içinde bulunmadım. Antalya'da akrabalarım vardı. Onlara çamaşırlarımı götürüyordum, yıkıyorlardı. Antalya'ya gitme sebebim buydu. Başka hiçbir sebebi yok" iddialarında bulundu.

MAHKEME BAŞKANI ARA KARARINI AÇIKLADI

Astsubay 'in şehit edilmesine ilişkin davada ara karar açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek davayı 19 Şubat'a erteledi.

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15 Temmuz kahramanı Halisdemir davasında FETÖ itirafı
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