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son yılların en soğuk kışını yaşıyor

'de özellikle doğu kıyıları ile kuzeydoğu bölgesinde etkisini gösteren aşırı soğuk hava ve fırtına nedeniyle okulların tatil edildiği açıklandı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018 09:33
ABD son yılların en soğuk kışını yaşıyor

Ulusal Hava Dairesinden yapılan açıklamaya göre, ABD son yılların en soğuk kışlarından birini yaşıyor. Hava sıcaklığı kuzeydoğu eyaletlerinde sıfırın altında seyrederken, ülkedeki soğuklar, perşembe ve cuma günü doğu kesimlerini etkileyecek.

Bazı eyaletlerde okulların 2 saat gecikmeli ve bazı bölgelerde bir gün, fırtınanın etkili olacağı kentlerde ise okulların iki gün tatil edildiği açıklandı.

Ulusal Hava Durumu Servisi, doğu kıyılarında beklenilen kar yağışı ve fırtınanın iki gün etkili olacağını duyurdu. Yetkililer, Teksas, , Maine, Georgia, Güney Carolina, Virginia, Washington, Maryland, Delaware, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Lowa, Massachusetts, Indiana, Ohio eyaletlerinde soğuk ve fırtına nedeniyle okulların 1 ya da 2 gün tatil edildiğini duyurdu.

Öte yandan, ABD genelinde son 4 günde soğuklardan ölenlerin sayısının ise 16'ya yükseldiği açıklanmıştı.

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ABD son yılların en soğuk kışını yaşıyor
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