ABD son yılların en soğuk kışını yaşıyor

ABD Ulusal Hava Dairesinden yapılan açıklamaya göre, ABD son yılların en soğuk kışlarından birini yaşıyor. Hava sıcaklığı kuzeydoğu eyaletlerinde sıfırın altında seyrederken, ülkedeki soğuklar, perşembe ve cuma günü doğu kesimlerini etkileyecek.

Bazı eyaletlerde okulların 2 saat gecikmeli ve bazı bölgelerde bir gün, fırtınanın etkili olacağı kentlerde ise okulların iki gün tatil edildiği açıklandı.

Ulusal Hava Durumu Servisi, doğu kıyılarında beklenilen kar yağışı ve fırtınanın iki gün etkili olacağını duyurdu. Yetkililer, Teksas, New York, Maine, Georgia, Güney Carolina, Virginia, Washington, Maryland, Delaware, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Lowa, Massachusetts, Indiana, Ohio eyaletlerinde soğuk ve fırtına nedeniyle okulların 1 ya da 2 gün tatil edildiğini duyurdu.

Öte yandan, ABD genelinde son 4 günde soğuklardan ölenlerin sayısının ise 16'ya yükseldiği açıklanmıştı.