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'de kar fırtınası

"Bomba kasırgası" olarak tanımlanan kar fırtınası ve soğuk hava 'nin kuzeydoğusunda etkili olmaya devam ederken 'ta ilan edildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018 21:51 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 04:56
ABD'de kar fırtınası

'nin kuzeydoğusunu etkisi altına alan kar fırtınası ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Valisi Andrew Cuomo, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eyalette ilan etti.

"Bomba kasırgası" olarak tanımlanan kar fırtınası ve soğuk hava nedeniyle okullar ve devlet daireleri kapatıldı, halka zorunlu olmadıkları sürece dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.

ABD son yılların en soğuk kışını yaşıyor

Şiddetli rüzgar ve kar yağışının etkili olduğu kuzeydoğu kıyısında binlerce kişi elektriksiz kaldı.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Hava muhalefeti nedeniyle 3 binden fazla uçuş iptal edildi ve rötarlar yaşandı. New York'ta JFK Havalimanı'nda ise uçuşlar durduruldu.

Meteoroloji yıldırımın düşeceği noktayı önceden bildirecek

Ülkeyi etkisi altına alan dondurucu soğuklar nedeniyle son bir haftada 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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ABD'de kar fırtınası
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