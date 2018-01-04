Haberler Dünya Haberleri ABD’de silahlı saldırıya 15 bin kurban

ABD’de silahlı saldırıya 15 bin kurban ABD’de, geçtiğimiz yıl yaşanan silahlı saldırılar rekor düzeye ulaştı. 60 bin silahlı saldırının meydana geldiği ülkede 15 bin kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

Giriş Tarihi: 4.1.2018