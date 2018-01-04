AB'den İsrail'e "idam" tepkisi

Gordejuela, AA muhabirinin İsrail Parlamentosunda onaylanan ve Filistinlilere idam cezası uygulanmasına izin verecek yasa tasarısı hakkındaki sorusu üzerine, AB'nin idam cezasının dünya genelinde kaldırılması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Gordejuela, "AB her ne koşulda olursa olsun idam cezasına karşıdır ve bunun bir istisnası yoktur." ifadesini kullandı.

Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısı İsrail Parlamentosu Knesset'te yapılan ilk oylamada 49'a karşı 52 oyla kabul edilmişti. İdam tasarısının yasalaşarak yürürlüğe girmesi için parlamentoda iki kez daha oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.

İsrail'de sivil mahkemelerde idam cezası bulunmuyor. Askeri mahkemelerde ise son derece istisnai durumlarda bu ceza verilebiliyor. Bu yetki İsrail tarihinde sadece bir kez 1962 yılında görülen bir davada eski bir Nazi suçlusuna karşı kullanılmıştı.

Filistin makamlarının resmi verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.