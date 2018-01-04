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‘Benim butonum daha büyük’

Giriş Tarihi: 4.1.2018
‘Benim butonum daha büyük’

Başkanı , masasında artık nükleer bir silah düğmesinin olduğunu dile getiren lideri Kim Jong-un'a, Twitter'dan "Kim Jong-un ' butonunun her zaman masasında olduğunu' açıklamış. Ona, açlık çeken rejiminden biri benim de nükleer silah butonumun olduğunu söylesin! Ancak bu, onunkinden çok daha büyük ve güçlü bir buton ve bu çalışıyor" sözleriyle yanıt verdi. Kuzey Kore'deki buz festivalinde ise ülkenin geliştirdiği Hwasong-15 füzesinin de bir heykeli yer aldı.

TRUMP'TAN 475 GÜNDE BİN 950 YALAN BEYAN
ABD'de yayımlanan gazetesi, analizlere dayanarak 20 Ocak günü başkanlık koltuğunda birinci yılını dolduracak olan Trump'ın 347 günde bin 950'nin üzerinde yanlış veya çarpıtıcı iddiada bulunduğunu ortaya koydu. Trump'ın günde ortalama 5,6 iddia öne sürdüğünü belirten gazete, bununla birlikte Trump'ın sürekli kendini tekrar ettiğini, 60'tan fazla iddiasını en az 3 kez yinelediğini belirtti.

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