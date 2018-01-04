Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > ‘Dünyanın Arakan sessizliği utanç verici’

‘Dünyanın Arakan sessizliği utanç verici’

Giriş Tarihi: 4.1.2018
‘Dünyanın Arakan sessizliği utanç verici’
merkezli The Guardian gazetesi, dünyanın ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik ağustostan bu yana uyguladığı soykırıma karşı bir insani yardım müdahalesinde bulunmamasını ve sorumluların Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması için girişimde bulunulmamasını "utanç verici" olarak yorumladı. "Dünya Arakanlılara karşı açıklanamaz bir sessizlik içinde" denilen haberde, Ruanda'da 1994'teki soykırımda 1 milyon Tutsi'nin öldürülmesinin ardından dünyanın müdahale konusunda bir daha geç kalmamak üzere yemin ettiğini hatırlattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Dünyanın Arakan sessizliği utanç verici’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN