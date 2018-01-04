‘Dünyanın Arakan sessizliği utanç verici’

İngiltere
merkezli The
Guardian gazetesi,
dünyanın Myanmar
ordusunun
Arakanlı
Müslümanlara
yönelik ağustostan
bu yana uyguladığı
soykırıma
karşı bir insani yardım müdahalesinde
bulunmamasını
ve sorumluların Uluslararası
Ceza Mahkemesi'nde yargılanması
için girişimde
bulunulmamasını
"utanç verici" olarak
yorumladı.
"Dünya
Arakanlılara karşı
açıklanamaz bir
sessizlik içinde"
denilen haberde,
Ruanda'da
1994'teki soykırımda
1 milyon Tutsi'nin öldürülmesinin
ardından dünyanın
müdahale konusunda bir daha
geç kalmamak üzere yemin
ettiğini hatırlattı.