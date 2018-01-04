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En çok kazandıranlar kadın kahramanlar

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Giriş Tarihi: 4.1.2018
En çok kazandıranlar kadın kahramanlar

Forbes dergisi, 2017'nin en çok kazandıran kadın ve erkek oyuncularının listesini hazırladı. Geçen yılın en yüksek hasılata sahip filmlerinden , Beauty and Beast ve Last Jedi filmlerindeki kadın kahramanlar listenin ilk sıralarında yer aldı. Gişeye girdiği ilk günden beğeni toplayan 'Wonder Woman' filminde başrolü üstlenen Gal Gadot, yılın en çok kazandıran oyuncusu olarak ilk sırada yer aldı. Star Wars serisinin son filmi The Last Jedi'de yer alan Daisy Ridley ve 'Beauty and the Beast'de başrol oynayan Emma Watson 2017'de yapımcıların yüzünü güldüren kadın oyuncular oldu.

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En çok kazandıranlar kadın kahramanlar
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