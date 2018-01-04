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ordusu: Gerekirse müdahaleye hazırız!

'da geçtiğimiz hafta perşembe günü başlayan protestolar bir hafta içerisinde rejim karşıtı bir eyleme dönüştü. ABD ve eylemlerin ilk başından itibaren yaptıkları açıklamalarla rejim karşıtı göstericilerin yanında yer aldı. ABD ve İsrail'in bu çıkışına ise İran hükümetinden 'İçişlerimize karışmayın' tepkisi gelmişti. Son olarak İran Ordusu Komutanı Abdülrahim Musavi, bir açıklamada bulunarak "Eğer gerekirse İran ordusu isyanı bastırmaya hazır" dedi.

Giriş Tarihi: 4.1.2018 16:25 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 16:42
İran ordusu: Gerekirse müdahaleye hazırız!

Ordusu Komutanı Abdülrahim Musavi, polis ve milis gücü Besiçlerin protestoları bastırdığını, ama askeri birliklerin gerekirse müdahaleye hazır olduğunu söyledi.

"Bu kör fitne çok küçük çapta olmakla birlikte halk ve kolluk kuvvetleri tarafından en başından engellendi, ama geri kalanı için İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'ndaki yoldaşlarınızın Büyük Şeytan'ın (ABD) emrindeki enayilere karşı koymaya hazır olduğundan emin olabilirsiniz" dedi.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi ise dün yaptığı açıklamada, ülkesinde son günlerde gerçekleşen "rejim karşıtı" gösterilerin sona erdirildiğini, kendisine bağlı birliklerin sadece üç ilde kısıtlı olarak olaylara müdahil olduğunu ifade etmişti.

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İran ordusu: Gerekirse müdahaleye hazırız!
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