İsrail’den skandal karar

Filistinlilerin idam edilmesini öngören tasarı İsrail Parlamentosu Knesset'te ilk tur oylamaya sunuldu. Parlamentonun 120 üyesinden 52'si lehte oy kullanırken, 49 üye karşı çıktı. Tasarının bir kanun haline gelebilmesi için parlamentoda yapılacak 3 tur oylamayı geçmesi gerekiyor. Oylamadan önce konuşan İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, tasarıya tam destek verdiğini belirterek, katliam yapanların ölüm cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu barış sürecinde müzakere masasında olmaması durumunda Filistin yönetimine 300 milyon dolarlık ekonomik yardımları kesme tehdidinde bulundu. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, her yıl Filistin yönetimine yüzlerce milyon dolarlık yardım yaptığını kaydederek, "karşılığında herhangi bir takdir veya saygı görmediklerini" savundu. Filistin lideri Mahmud Abbas'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Kudüs satılık değildir" denildi. Öte yandan İsrail askerleri, Ramallah'taki gösterilerde 17 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü.

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