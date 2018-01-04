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’den skandal karar

Giriş Tarihi: 4.1.2018
İsrail’den skandal karar

lilerin idam edilmesini öngören tasarı Parlamentosu Knesset'te ilk tur oylamaya sunuldu. Parlamentonun 120 üyesinden 52'si lehte oy kullanırken, 49 üye karşı çıktı. Tasarının bir kanun haline gelebilmesi için parlamentoda yapılacak 3 tur oylamayı geçmesi gerekiyor. Oylamadan önce konuşan İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, tasarıya tam destek verdiğini belirterek, katliam yapanların ölüm cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi. Bu arada ABD Başkanı , barış sürecinde müzakere masasında olmaması durumunda Filistin yönetimine 300 milyon dolarlık ekonomik yardımları kesme tehdidinde bulundu. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, her yıl Filistin yönetimine yüzlerce milyon dolarlık yardım yaptığını kaydederek, "karşılığında herhangi bir takdir veya saygı görmediklerini" savundu. Filistin lideri 'ın ofisinden yapılan açıklamada, " satılık değildir" denildi. Öte yandan İsrail askerleri, Ramallah'taki gösterilerde 17 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü.

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İsrail’den skandal karar
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